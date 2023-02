Esercitazione in galleria: chiusura dell'autostrada A9 nel tratto Como centro

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 22.00 di venerdì 24 alle 5.00 di sabato 25 febbraio si svolgerà un'esercitazione all'interno della galleria Monte Quarcino, una delle prime opere infrastrutturali della rete di Autostrade per l’Italia ad essere stata interessata dal piano di potenziamento degli impianti antincendio, adeguandola così agli innovativi standard previsti dalle più recenti normative in materia.

In occasione della Settimana della Sicurezza sul Lavoro del Gruppo Aspi, con il coordinamento della Prefettura, verranno pertanto testate le modalità di intervento degli enti di soccorso, simulando un incidente con principio di incendio, con l’obiettivo di consolidare i flussi di comunicazione delle diverse squadre di intervento e verificare la corretta applicazione del piano di gestione delle emergenze.



Per lo svolgimento dell’esercitazione, il fornice oggetto della simulazione sarà preventivamente chiuso al traffico per consentire l’installazione dell’evento in careggiata nord, mentre quello in carreggiata sud sarà l’area destinata alla logistica dei soccorsi durante lo svolgimento dell’esercitazione.

Pertanto sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:



- chiusura del tratto compreso tra lago di Como e Como centro, verso Lainate.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere Via Bellinzona e la SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como centro;

Per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Nino Bixio, Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio con rientro, sulla A9, allo svincolo di Como Centro.



- chiusura del tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su Via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.