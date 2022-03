Con la fine dell'emergenza si "riscalda" anche il settore luci rosse: più 22% a Como rispetto al 2019

Se la pandemia aveva frenato lo scorso anno anche il settore "luci rosse", ora sembra invece che il fine emergenza stia riscaldando anche i bollenti spiriti dei comaschi e di tutti i lombardi. Complice il risveglio primaverile ma soprattutto una distensione della situazione pandemica, escort e clienti hanno ricominciato ad incontrarsi con volumi superiori anche al 2019. A confermare la tendenza, una ricerca di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa.



Nei primi mesi del 2022, la regione Lombardia, infatti, conta attualmente il 14% in più di escort, attive mediamente in un mese sul territorio, rispetto al 2019.

In ogni provincia Escort Advisor, che indicizza tutti gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia, ha riscontrato un aumento nella presenza di escort che si pubblicizzano mediamente in un mese online e disponibili ad incontrare i clienti in questo ultimo periodo.

Andamento 2022, rispetto al 2019



Bergamo il +11% di escort attive

Brescia il +19%

Como il +22%

Cremona il +18%

Lecco il +25%

Lodi il +7%

Mantova il +11%

Milano il +13%

Monza-Brianza il +12%

Pavia il +23%

Sondrio il +20%

Varese il +7%

Aumenta l’offerta in funzione della domanda rispetto al 2019.



Bergamo sono il +75%

Brescia il +70%

Como il +96%

Cremona il +59%

Lecco il +69%

Lodi il +77%

Mantova il +37%

Milano il +73%

Monza-Brianza il +99%

Pavia il +69%

Sondrio il +71%

Varese il +63%

Prezzi in calo (rispetto al 2019)

Bergamo -20% (ora un incontro si quota sui 95€ circa)

Brescia -19% (97€ circa)

Como -29% (95€ circa)

Cremona -33% (72€ circa)

Lecco -28% (82€ circa)

Lodi -40% (70€ circa)

Mantova -31% (75€ circa)

Milano -17% (100€ circa)

Monza-Brianza -23% (89€ circa)

Pavia -35% (75€ circa)

Sondrio -20% (94€ circa)

Varese -18% (98€ circa)