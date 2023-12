Orario di timbratura sballato: Asf "regala" fino a venti minuti in più

Questa volta l'errore è a completo vantaggio degli utenti. Alcune macchinette obliteratrici presenti sugli autobus di Asf Autolinee sono "sballate", nel senso che l'orario di timbratura non coincide con quello reale. Su alcuni mezzi i biglietti vengono timbrati nel futuro. Facciamo un paio di esempi chiari, segnalati da un passeggero che lì per lì ha pensato che la discrepanza fosse a discapito degli utenti, e per questo motivo ha presentato reclamo all'azienda. Salvo, poi, rendersi conto che quella manciata di minuti che non tornava era un "regalo" dell'azienda di trasporti alla sua utenza.

Salito in piazza del Popolo sul pullman della linea 7 (bus n° 3298) alle ore 8.51, il passeggero (nonché lettore e segnalatore di QuiComo) nota che l'orario timbrato dalla obliteratrice sul biglietto con validità a tempo di 75 minuti segnava le ore 9 in punto. In questo caso si tratta di 9 minuti regalati ai passeggeri.

La discrepanza tra orario timbrato e orario reale è ancora più eclatante su un mezzo che percorre la tratta della linea C50 (bus n° 2363): salito sul mezzo in via Milano il passeggero, stando all'orario di timbratura, è arrivato in piazza Matteotti 4 minuti indietro nel tempo. Infatti, quando è salito ha timbrato alle 10.30 spaccate, ma l'orario timbrato sul biglietto era 10.49. QUando è arrivato alla biglietteria di piazza Matteotti per sporgere reclamo (perché era convinto che la discrepanza fosse a danno degli utenti) l'orologio segnava le ore 10.45.