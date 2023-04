Erba, inaugurato il nuovo presidio di polizia in stazione: "La sicurezza è essenziale per i cittadini"

Ultimamente le stazioni della Lombardia sono state teatro di aggressioni, furti e in generale episodi violenti. Erba, piazzando un presidio della polizia locale proprio in un luogo così strategico, potrà essere un ottimo esempio da seguire in futuro per tutte le altre stazioni lombarde, per poter ridare una percezione di sicurezza in posti che purtroppo sono spesso associati a reati e violenza.

Il nuovo presidio della polizia locale è stato inaugurato oggi 1° aprile a Erba. Moltissime le istituzioni presenti, per un momento simbolico che vede la sicurezza del cittadino al centro. Hanno partecipato il sottosegretario al Ministro dell'interno, Nicola Molteni, oltre agli assessori regionali Alessandro Fermi (università, ricerca, innovazione) e Claudia Maria Terzi (assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di regione Lombardia), il sindaco di Erba, Mauro Caprani e il deputato Eugenio Zoffili che ha condotto egregiamente la partecipatissima cerimonia di inaugurazione.

Il sottosegretario Molteni ha parlato di sicurezza, ringraziando tutte le forze dell'ordine presenti. La sicurezza è un valore che è in primis la condizione per la crescita di un territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei decenni il ruolo delle stazioni è cambiato. Lo fa notare Claudia Maria Terzi, spiegando anche quali sono i progetti e gli investimenti di Regione Lombardia "I soldi dei lombardi tornano ai lombardi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche a bordo dei treni ultimamente ci sono stati alcuni episodi molto sgradevoli. Abbiamo domandato all'assessore comasco Alessandro Fermi se è previsto qualche provvedimento in questo senso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo presidio in stazione a Erba

Ci sarà un citofono collegato direttamente alla centrale della polizia locale, questo per fa sì che in caso in quel preciso momento non ci sia nessuno si potrà comunque comunicare con i vigili. All'ingresso anche una colonnina Sos per chiamare le forze dell'ordine in caso di bisogno.