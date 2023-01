Epifania a Albese, tra le mura e gli anfratti del paese torna la Caccia allo Sgarataà

Una tradizione albesina legata all'Epifania che deve continuare ad essere tramandata. Per il quarto anno la Pasticceria Casartelli riporta sul banco un dolce della tradizione albesina che per anni è stato dimenticato: gli Sgarataà.

"Parlando con le memorie storiche del paese - ci spiega Elisa - ho scoperto che oltre ai cammelli esiste un altro storico dolce dedicato al giorno della Befana. Quando i miei genitori aprirono la pasticceria nel 1979 iniziarono a produrre solo cammelli di frolla e sfoglia come richiesto dalla clientela, mentre degli Sgarataà se ne parlava poco e in maniera confusa, per alcuni anni sembrò quasi che i due termini, cammello e Sgarataà appunto, fossero sinonimi. Ma nel 2019 ho voluto indagare sulla questione e ho scoperto che c’è molto di più. Gli Sgarataà infatti, prodotti un tempo dagli storici fornai del paese, Multenun e Canali, sono dei dolci a forma di pupazzetto fatti con pasta lievitata. La tradizione risale a decenni fa, sicuramente prima degli anni Quaranta o forse oltre. Il significato di questa parola lo si trova nella lingua dei nostri nonni, il termine dialettale vuol dire storto, sbilenco, sciancato. Questo nome deriva dal fatto che non esisteva uno stampo per realizzarli e quindi i dolci tagliati a mano risultavano storti e irregolari nella forma e dimensione".

Elisa e la sua famiglia decidono così di rispolverare questa tradizione già dall’Epifania 2019. L’iniziativa è stata accolta con grande piacere e partecipazione dagli albesini, sia dai grandi, che sono tornati bambini con i ricordi, sia dai piccoli, curiosi di fronte a questi omini dolci dalle buffe forme.

Per questo motivo quest’anno, con l’aiuto della Pro Loco di Albese con Cassano, c'è una divertente novità: La Caccia Allo Sgarataà.

Si tratta di un gioco divertente a cui sono invitati a partecipare tutti i bambini, un momento di partecipazione e condivisione attraverso il recupero della tradizione, dell’arte e del gioco naif… un input di creativa dolcezza. Tra le mura e gli anfratti del paese vecchio di Albese verranno nascosti alcuni disegni originali, realizzati dall’artista Danilo Vadis, colui che fin dall’inizio ha accolto con entusiasmo l'iniziativa realizzando ogni anno una cartolina artistica dedicata che accompagna i pacchetti dei clienti della Pasticceria il giorno dell’Epifania. Ai bambini il compito di scovarli e portarli in pasticceria, dove riceveranno un dolce premio, oltre che conservare il disegno ritrovato. La Caccia allo Sgarataà avrà luogo venerdì 6 gennaio alle 10.30, il punto di ritrovo e partenza sarà il banchetto allestito dalla Pro Loco davanti alla pasticceria.

"Insomma, conclude Elisa, crediamo nell’idea di far rivivere con tutta la nostra clientela questa bella tradizione. Essendo il nostro un piccolo laboratorio artigianale la produzione sarà limitata e per questo consigliamo vivamente la prenotazione anticipata".

Questa la pagina facebook per informazioni.