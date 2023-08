Emanuela vola da Como alle Filippine per essere incoronata "la più bella del mondo"

Sarà tra le 100 finaliste del concorso Mrs Universe che si terrà nelle Filippine. Si chiama Emanuela Russo, 41 anni, imprenditrice comasca ma siciliana di origine. Il concorso a cui partecipa, assistita dall'agenzia comasca Trofeo Production, non è da confondersi con Miss Universo. La gara di bellezza, che si volgerà a Manila dal 1 al 9 ottobre, è dedicata alle donne di età compresa tra i 28 e i 45 anni. Non sarà certo facile sbaragliare la concorrenza composta da un centinaio di bellissime donne provenienti da tutto il mondo, ma Emanuela sembra avere tutte le carte in regola per farcela.