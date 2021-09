Miss Mamma 2021, alla comasca Elisa Battaglia la fascia di "super sportiva"

Non ha vinto, ma non è neanche tornata a Como a mani vuote. La bellissima e super mamma comasca Elisa Battaglia ha terminato il concorso di Miss Mamma Italiana 2021, la cui finale si è svolta a Bellaria Igea Marina, conquistando la fascia di "Miss Mamma Sportiva". Il suo fisico atletico ha fatto colpo sulla giuria. Elisa, mamma mamma di Camilla, 14 anni, e dei gemelli Gabriele ed Emma di 10 anni, non è nuova a ottimi piazzamenti in concorsi di bellezza.