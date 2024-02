Mercatini a Como, un viaggio tra artigianato, antiquariato e hobby: quando e dove

La giunta comunale di Como ha approvato la programmazione dei mercatini occasionali e rassegne hobbistiche. Si tratta di una tipologia di eventi sulla quale l'amministrazione comunale punta molto per vitalizzare la città. Infatti, nella delibera di approvazione dell'elenco dei mercatini si legge che essi "sono frequentati da una tipologia estremamente variegata di persone tra cui, soprattutto, cittadini residenti e turisti di vicinato e, pertanto, la loro realizzazione contribuisce a rafforzare la vocazione turistica della città di Como". L'elenco, riportato qui di seguito, contiene la localizzazione di ciascuna tipologia di mercatino o rassegna e il giorno in cui si svolgerà.

Programmazione dei mercatini e rassegne hobbistiche

- Mercato occasionale riservato all'Artigianato in piazza Perretta: 2° domenica del mese

- Mercato occasionale riservato all'Artigianato in piazza San Fedele: 1° domenica del mese

- Mercato occasionale riservato all'Artigianato a Verdi: 4° domenica del mese

- Rassegne hobbistiche dell'antiquariato sull'area mercato mercerie-lato Porta Torre/Torre San Vitale: 1° e 3° domenica del mese

- Rassegne hobbistiche in via Maestri Comacini: 4° sabato e 4° domenica del mese

- Rassegne hobbistiche in via Muralto/Ballerini: 1°/2°/3°/4° venerdì, sabato e domenica da concertare con eventi di piazza Perretta

- Rassegne hobbistiche in piazza Perretta: 2° sabato del mese

- Rassegne hobbistiche in via Plinio: 1° sabato e 1° domenica del mese

- Rassegne hobbistiche in via Pretorio: 4° sabato e 4° domenica del mese

- Rassegne hobbistiche in piazza Tricolore (Albate): sabato e domenica