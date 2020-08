Como, la storia di Elena, dentro e fuori dalla psico-setta: "Durante il lockdown hanno sfruttato le mie fragilità"

Elena (nome di fantasia), 19 anni trema quando, come per avvalorare le sue parole, estrae il suo cellulare e mi mostra foto, messaggi di quando faceva parte di questa psico-setta. Già nel 2019 Roberta Grillo, presidente del Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione socio-religiosa) della diocesi ambrosiana e coordinatrice del Centro di ascolto Sicar di Milano aveva detto che le psico-sette, in Lombardia non erano quantificabili. Perchè ne nascono ogni giorno di nuove. E secondo l'Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici sarebbero più di 3000 in Italia e coinvolegerebbero 3 milioni di persone, tra cittadini italiani e stranieri ma residenti in Italia. Questi i dati di una inchiesta di Panorama del 2017 ed ora, a tre anni di distanza, sono aumentati.

Prima di sentire le parole di Elena facciamo un pò di chiarezza su cosa sono le psico sette. Sono sparse a macchia di leopardo e molte hanno velleità New Age. Sono gruppi anche molto ristretti di persone ma dove c'è sempre la presenza di un leader, capace di manipolare, sfruttando le paure e allontanando gli "adepti" dalle famiglie e dagli amici: l'isolamento è quasi sempre il primo passo.

Gli abusi subiti, anche se, specifichiamo che non tutte le psico-sette sono abusanti, sono per lo più sessuali, ma non solo. Spesso chi aderisce ad una setta deve versare soldi sul conto del leader e, in alcuni casi, subire umiliazioni e vessazioni durante le riunioni.

Il modo per essere adescati, oggi giorno, passa soprattutto via internet e social. Ma anche in luoghi insospettabili frequentati da adolescenti.

«Mi sono iscritta ad un gruppo sui social. Mi sembrava carino perchè parlava di magia, ma cose leggere tipo i tarocchi o sogni premonitori. Nulla di che...»

«All'inizio, continua Elena, tutto normale: ero in lockdown, quindi anche per combattere la noia, passavo molto tempo nel gruppo a postare e leggere». Poi, poco prima che finisse completamente il lockdown Elena riceve un messaggio privato.

«Questa persona, che chiameremo Lui era il leader. Ma non era con lui che chattavo prima sui social e poi via WhatsApp. Avevo dato il mio numero a Fatina, una ragazza del gruppo che scriveva spesso. Così mi ha detto: dai, quando finirà questo periodo ci vediamo a Milano. Mi sembrava bellissimo perchè io, timida da una vita, che ho sempre avuto difficoltà a fare amicizia, con Fatina mi sentivo a mio agio. Poi parlavamo di magia, piante, incantesimi: lo so, può sembrare adolescenziale, ma a me sembrava un mondo nuovo, magico».

L'incontro col leader

Da metà giugno fino a quando le forze dell'ordine non li ha intercettati, Elena frequenta, a Milano, questa setta.

«Per me già andare a Milano (da Como) quasi tutti i giorni era bellissimo. Mi faceva sentire libera dopo il lockdown».

Ma poi, piano piano le cose si trasformano. Lui, 77 anni si appropria della sua vita.

«Lui decide tutto, Lui decide chi puoi frequentare, dove puoi lavorare. Lui sceglie quali ragazze devono farlo divertire. Lui sceglie se puoi o non puoi frequentare i nostri 'luoghi fatati'. Lui è Lui. Noi lo chiamavamo 'Lui' o 'il Dottore', perché non potevamo nominare il suo nome, non era concesso".

È stata una delle vittime (una minorenne) che, con il suo agghiacciante racconto agli investigatori, ha dato origine all'inchiesta che ha portato la polizia di Novara e il servizio centrale operativo all'esecuzione di 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali e a numerosi sequestri, nelle province di Milano, Novara e Pavia nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2020.

Al centro della pericoloso setta, l'oggi 77enne denominato “il Dottore” o "Lui", che veniva venerato dai suoi adepti come una sorta di dio al quale tutti dovevano pedissequamente obbedire, pena l'isolamento dal gruppo settario.

Due anni di indagini

L'inchiesta, durata oltre due anni, ha permesso di accertare che il leader della setta delle "bestie" (questo è il nome con il quale gli adepti si chiamavano tra di loro), al fine di raggiungere i propri scopi, veniva aiutato da alcune sue strette collaboratrici, meglio definibili delle vere e proprie aguzzine. Il gruppo criminale, grazie ad un centro psicologico ed una fitta rete di attività commerciali, tutte riconducibili alla setta – come due scuole di danza o si spada celtica, diverse erboristerie, una bottega di artigianato, e persino una casa editrice – riusciva a reclutare le ignare vittime da introdurre inconsapevolmente nelle dinamiche settarie.

Le 'prescelte', generalmente giovani ragazze, anche adolescenti o addirittura bambine, venivano introdotte alla filosofia della setta ed iniziate a 'pratiche magiche', tra le quali, soprattutto, si annoveravano delle pratiche sessuali, spesso estreme e dolorose, vere e proprie torture, che servivano, nella logica impartita dal leader , ad annullare 'l’io pensante', “accendere il fuoco interiore” ed entrare in un “mondo magico, fantastico e segretissimo”.

La setta finiva così per assorbire ogni aspetto della vita delle adepte, sia per quanto riguarda l'ambito personale che familiare sia, persino, la loro formazione.

«Dalla magia, agli abusi sessuali. La vergogna che ho provato non ha confini, eppure se non fossero intervenute le forze dell'Ordine io probabilmente non sarei riuscita ad uscirne»

Le chiedo, data la giovane età, come si sono comportati i suoi genitori, se le sono stati d'aiuto.

«I miei? Mio padre durante il lockdown è andato in cassa integrazione e siccome la ditta non aveva soldi da anticipare era preoccupato perchè non sapeva cosa mettere in tavola. Mamma è incinta. Non credo per cattiveria, ma avevano altro per la testa. Non certo me. Sono fortunata perchè ora è tutto finito e come se mi avessero tirato un secchio d'acqua fredda in testa, mi sono svegliata. Mi sento una stupida. Ma ora è inutile piangersi addosso, tra tutte, essendo arrivata dopo e per poco, sono già fortunata: ora mi riprendo la mia vita».