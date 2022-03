Il Duomo di Como illuminato: preghiamo per la pace

Il Duomo di Como si illumina per la pace in Ucraina. In queste sere una frase viene proiettata sulla facciata della cattedrale: "Preghiamo per la pace".



Un invito universale, rivolto a tutti, di unirsi alla preghiera lanciata da Papa Francesco per invocare il dono della Pace fra Russia e Ucraina.L’iniziativa di illuminare la facciata del Duomo con un messaggio che invita alla concordia è di Amici di Como, Consorzio Como Turistica, curia, vescovo di Como e del capitolo della cattedrale. Anche da Como, quindi, si leva il grido di chi vuole stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino e implorare la fine di tutte le guerre. “Preghiamo ardentemente per la conversione dei cuori - è stato l'appello del Vescovo nei giorni scorsi -, cominciando da noi stessi, e per il dono della pace”.