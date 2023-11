Francobollo Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani: disponibile solo in 4 uffici postali comaschi

Poste Italiane ha annunciato l'emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicato all'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (Uncem), in occasione del suo 70° anniversario di fondazione. L'emissione è autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e presenta un valore di tariffa B pari a 1,25 euro

Tiratura e dettagli

La tiratura di questo speciale francobollo è limitata a duecentocinquantamilaventi esemplari, stampati su un foglio da quarantacinque unità. La produzione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizza la tecnica di rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente. Il bozzetto è stato curato dall'Uncem e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione della Zecca. Il design del francobollo raffigura un suggestivo paesaggio montano, nel quale alcune persone passeggiano in armonia con la natura, tenendosi per mano. In alto a destra, troviamo il logo commemorativo.

Dove trovarlo

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, tra cui cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno reperibili presso gli uffici postali con sportello filatelico che a Como sono quattro, i seguenti:

Como centro

via Gallio Tolomeo 6

telefono: 031-2763025

fax: 031-266565

Cantù

piazza Giuseppe Parini 2

telefono: 031-3512026

fax: 031-715130

Erba

via Petrarca 1

telefono: 031-6474311

fax: 031-611019

Mariano Comense

via XX Settembre 41

telefono: 031-7570511

fax: 031-748466