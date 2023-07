Dopo 34 anni il dottor Luciano Scandolaro, direttore della Radioterapia di Asst Lariana, va in pensione

Il dottor Luciano Scandolaro, direttore della Radioterapia di Asst Lariana, ha raggiunto il traguardo della pensione e dopo 34 anni trascorsi con Asst Lariana e 44 anni complessivi di lavoro, ha salutato quest’oggi amici e colleghi. Una laurea in Medicina all’Università di Pavia e una doppia specializzazione in Radiodiagnostica e Radioterapia, conseguita all’Università di Milano nel 1986 e in Oncologia, conseguita all’Università di Pavia nel 1990, il dottor Scandolaro ha iniziato a lavorare all’ospedale Sant’Anna il 6 febbraio 1989, quando ancora l’ospedale era in via Napoleona. Nominato direttore facente funzioni della Radioterapia nel 2014 e poi a seguito del bando nominato direttore nel 2016, osserva: “Ringrazio in particolare il dottor Dorian Cosentino, mio precedente primario, che mi ha sempre spinto a guardare avanti e fatto crescere sia come uomo che come medico. Devo a lui l’aver trascorso in America un periodo di studio, fondamentale per il lavoro che poi abbiamo avviato. Ringrazio anche tutti i colleghi e la comunità di Asst Lariana, che ho sempre sentito come una famiglia e che mi mancherà, è certo. Un particolare ringraziamento lo devo al direttore Fabio Banfi che, nonostante il travaglio di questi ultimi anni a causa del Covid, ha prestato molta attenzione alla evoluzione della Radioterapia. Lascio una struttura in un momento di grandi trasformazioni e che grazie ai fondi del Pnrr, 5 milioni di euro, potrà compiere un ulteriore salto in avanti”. In attesa delle procedure concorsuali è stata nominata quale direttore facente funzioni la dottoressa Ernestina Bianchi.