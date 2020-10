Un dormitorio per senzatetto nell'ex caserma dei carabinieri in via Borgovico

L'ex caserma dei carabinieri di via Borgovico a Como diventa un dormitorio. Lo ha annunciato l'amministrazione provinciale. "Accogliendo la richiesta del vescovo Oscar Cantoni, della Caritas diocesana e del Sindaco Mario Landriscina, e per venire incontro alla necessità di spazi più volte espressa dal Comune, - si legge nella nota stampa diffusa da Villa Saporiti - la Provincia di Como concederà l’uso della palazzina dell’ex Caserma dei Carabinieri di via Borgovico come dormitorio temporaneo per i senzatetto".

“Abbiamo in programma da tempo di utilizzare quegli spazi per i nostri Centri per l’Impiego – spiega il presidente Fiorenzo Bongiasca – in attesa però di definire i lavori e gli interventi da fare in vista del trasferimento, e consapevoli della necessità di individuare al più presto un luogo da adattare a nuovo dormitorio cittadino, abbiamo deciso di proporre questo spazio per il periodo che va dall’1 novembre al 30 aprile”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I locali di via Borgovico si andranno quindi a sommare agli spazi di via Napoleona, aumentando così i posti letto disponibili per i mesi più freddi: “In passato la palazzina della ex caserma era stata utilizzata per l’accoglienza dei migranti – aggiunge il Presidente Bongiasca – abbiamo quindi scelto di metterla di nuovamente a disposizione della comunità. Nelle prossime settimane, di concerto con la Caritas, provvederemo all’allestimento del dormitorio, in modo da essere pronti per l’arrivo delle temperature fredde”.