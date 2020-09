Lombardia, 3 comasche premiate tra le donne in prima linea durante l'emergenza Covid

Sono 206, di cui 55 lombarde, le donne premiate oggi da 'Fondazione Onda' (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) in occasione della presentazione del IV Congresso Nazionale della Fondazione, per l'impegno in prima linea nella gestione dell'epidemia di Sars-Cov2. Tra loro tre comasche: Doris Maria Mascheroni (vicedirettore sanitario e Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina, dell’Unità Operativa Sub Acuti e referente del servizio di Oncologia), Daniela Albonico (cardiologa) e Ivana Bonino (caposala di Medicina) tutte occupate nella struttura di Villa Aprica a Como.

A consegnare il riconoscimento, Mattia Maestri, il primo paziente colpito dal Covid. Le assegnazioni sono state decise da un Comitato composto da medici e esperti di settore sulla base delle segnalazioni ricevute dagli ospedali Bollini Rosa, molte delle quali pervenute in particolare da Lombardia e Veneto, le regioni più colpite della pandemia Covid-19.

"Sono qui per dire grazie - ha detto il presidente della Regione Lombardia - a chi ha contribuito in modo sostanziale a combattere questo terribile virus che si è abbattuto sulla nostra regione in modo inaspettato. Se oggi siamo riusciti a tornare ad una situazione di quasi normalità lo dobbiamo al vostro importante aiuto ed a tutti i nostri cittadini che hanno risposto in modo saggio e serio rispettando le regole".

"Da anni - ha aggiunto - ho evidenziato con forza che bisognava assumere personale medico, infermieristico, sanitario, ma non potevamo farlo e non per mancanza di volontà nostra. Adesso speriamo di poter fare le assunzioni, sono già stati pubblicati vari bandi che speriamo di chiudere in fretta. La solidarietà che il popolo lombardo ha dimostrato in questi mesi di difficoltà è stata commovente. La nostra è una comunità forte, coesa. Con persone come voi riusciremo a vincere ulteriori battaglie".

Durante la premiazione si sono affiancate storie di resistenza e tenacia a storie di sensibilità e umanità.