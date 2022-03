Profughi dall'Ucraina: a Como un contributo da 125mila euro da Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo ha deciso di sostenere una serie di iniziative pensate per rispondere all’emergenza umanitaria scaturita dal conflitto in Ucraina. L’intervento si sviluppa su diversi tre livelli e prevede sia il sostegno a iniziative di accoglienza dei rifugiati nei paesi di confine con l’Ucraina, sia progetti di accoglienza diffusa nei territori di riferimento della Fondazione.

Una delle azioni di Fondazione Cariplo prevede un supporto economico al sistema delle 16 Fondazioni di Comunità legate alla Fondazione chew sta attivando fondi specifici per la raccolta di risorse da mettere a disposizione per l’accoglienza delle famiglie in fuga.Per sostenere le Fondazioni di Comunità di fronte a questa nuova emergenza, Fondazione Cariplo trasferirà a ciascuna fondazione 50 mila euro a incremento dei Fondi attivati, a cui si potranno aggiungere fino ad un massimo di 75 mila euro a raddoppio delle risorse raccolte sul territorio.

Anche a Como Fondazione Cariplo ha destinato un contributo di 125 mila euro all’iniziativa lanciata dalla Fondazione provinciale della comunità comasca

“Ci stringiamo in questa rete di solidarietà con la consapevolezza che chi opera nelle reti, nelle istituzioni e nelle organizzazioni di Terzo settore sul territorio conosca a fondo le situazioni in cui vivono le persone nelle nostre comunità. Sappiamo che, ancora una volta, stiamo chiedendo molto a chi da tempo sta operando nelle emergenze”, hanno commentato i comaschi Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo, Mauro Magatti e Monica Testori, membri della Commissione Centrale di Beneficenza

"Ci troviamo di fronte a una delle più grandi emergenze umanitarie del nostro tempo - commenta Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo - nelle ultime settimane quasi 3 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina per fuggire verso l’Europa e di questi circa 1 milione sono minori. Davanti a questo dramma vogliamo sostenere le comunità del nostro territorio che già spontaneamente si stanno organizzando per accogliere e rispondere ai bisogni di chi fugge dalla guerra. Abbiamo quindi stanziato 3,4 milioni di euro per sostenere interventi di emergenza umanitaria, sanitaria e sociale, attraverso la collaborazione con la rete nazionale delle Fondazioni di origine bancaria, e per attivare Fondi specifici dedicati all’accoglienza in ciascuna delle Fondazioni di Comunità presenti nelle province lombarde, di Novara e del VCO.”