La donazione di una famiglia milanese per l’ambulatorio di neuropsichiatria infantile a Como

Una piscina con le palline colorate, 10 morbidi cubotti per la psicomotricità, 1 tunnel di stoffa e ancora giochi di legno con le figure geometriche, i numeri e le lettere. È il regalo di una famiglia milanese per le attività di riabilitazione psicomotoria dell’ambulatorio della Neuropsichiatria Infantile in via Napoleona a Como. “Rinnoviamo i ringraziamenti alla famiglia per questo dono - osserva la dottoressa Patrizia Conti, primario della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Asst Lariana - Il lavoro psicologico e i trattamenti con i bambini si svolgono principalmente attraverso il gioco e questi strumenti, pertanto, saranno ampiamente utilizzati dagli specialisti nel corso dei loro interventi”.