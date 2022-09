Donazione al reparto di Riabilitazione Cardio-Respiratoria dell’ospedale di Cantù

Ripresa a pieno ritmo l’attività in reparto, la Riabilitazione Cardio-Respiratoria dell’ospedale di Cantù ha festeggiato nei giorni scorsi la donazione di tre cicloergometri, uno smart-one (uno spirometro tascabile) e un nuovo carrello. “Ho avuto occasione di essere curato nell’ospedale Sant’Antonio Abate, nel reparto diretto dal dottor Antonio Paddeu. Ho toccato con mano la serietà, professionalità e competenza espresse da tutto il personale, medici, infermieri e fisioterapisti, nei confronti dei pazienti e del loro percorso di cura. Per questo, a testimonianza e in segno di riconoscenza, ho voluto fare questa donazione. Da parte mia, ho chiesto solo di mantenere l’anonimato”. “Siamo noi a ringraziare - sottolinea il dottor Antonio Paddeu, che insieme ad Angelo Longoni, fisioterapista, ha seguito la donazione - Il nostro impegno nei confronti dei pazienti è sempre massimo”.