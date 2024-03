Donati un tosaerba e una motozappa all'orto del centro diurno del San Martino

L’Inner Wheel Club di Como ha donato all’associazione Angelo Luoni e Maria Molinari un tosaerba e una motozappa per la vangatura dell’Orto della Pinguina, l’area del San Martino, a Como, in via Castelnuovo, dove il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze di Asst Lariana in collaborazione con la Fondazione Minoprio ha attivato un laboratorio di orticultura e giardinaggio. Il tosaerba e la motozappa sono stati donati all’associazione Angelo Luoni e Maria Molinari, che opera nell’ambito del Coordinamento comasco per la salute mentale, la rete di associazioni che si occupano, appunto, di salute mentale e collaborano con Asst Lariana.

Gli spazi dell’Orto della Pinguina sono quelli un tempo occupati dal “Roseto delle monache”, le suore infermiere che lavoravano e vivevano nell’ospedale psichiatrico. Gli operatori del Centro Diurno del San Martino, contagiati dal celebre film “The Blues Brothers”, si sono ribattezzati “Green Brothers” e hanno rinominato lo spazio “Orto della Pinguina” così da ricordarsi “di essere in missione per conto del Signore” come appunto i fratelli Jake "Joliet" ed Elwood Blues. Dopo due anni di coltivazione di cereali, quest’anno nei campi del San Martino saranno coltivate le patate rosse. Questa mattina, giorno fissato per la vangatura e la semina, i due attrezzi sono stati consegnati all’Orto della Pinguina alla presenza delle socie Inner Wheel Club di Como Anna Gullo, Rosanna Borgomainerio ed Elena Ferrara e della socia Inner Wheel Club di Erba Laghi Irene Molteni.