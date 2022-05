Don Giusto: "Siamo contro la guerra, non pagate la parte di tasse che finisce in armi"

Lo abbiamo incontrato proprio ieri mentre tornava in parrocchia dall'ospedale Sant'Anna, in bicicletta. E da qui, da Rebbio, che sono partiti (foto sopra) nelle scorse settimane due viaggi per aiutare le popolazioni ucraine in fuga dalla guerra. Ed è qui, da questo laborioso oratorio senza confini, che da sempre Don Giusto e i suoi volontari aiutano le persone in difficoltà, gli ultimi. Non sorprende quindi la sua posizione, messa nero su bianco in una sua riflessione pubblicata sul mensile della parrocchia, Il Focolare. Non sorprende se anche pensiamo alle recenti posizioni di Papa Francesco sul tema. Tuttavia Don Giusto si spinge oltre e arriva ad invitare i fedeli a non pagare la parte di tasse che finisce per le spese militari. Di seguito lo scritto integrale.

Carissimi,

NOI siamo per un mondo fraterno in cui le identità nazionali - un bene prezioso - si fondono con l’essere abitanti della casa comune che è il mondo, il cosmo. NOI crediamo e facciamo in modo tale che le risorse della terra siano per tutti equamente distribuite; che chi ha tante risorse, tanto patrimonioenergetico ne dia con una giusta retribuzione a chi non ne ha o ne ha poco. NOI crediamo che le nostre capacità intellettuali e di volontà se gestite “per me” sono fallite, se invece sono “per noi” trovano piena realizzazione ed il noi oggi è il mondo intero. NOI crediamo che le Chiese, le Religioni se entrano e animano il progetto di umanità fraterna hanno un senso, altrimenti sono storicamente fallite, poco attraenti ed oggetto di ripugnanza. Perciò siamo CONTRO un mondo impostato su blocchi di popoli contrapposti: o fai parte del mio blocco - si dice - o sei mio nemico; e se sei neutro fanno di tutto per attirarti dalla loro parte. Siamo CONTRO la potenza costruita sugli arsenali militari, contro ogni arma, contro le armi nucleari e contro l’ospitalità in territorio italiano delle armi atomiche americane. In tal senso invito personalmente a non pagare la parte delle nostre tasse che finisce in spese militari, invito E di fronte alla violenza subita cosa fare? Di fronte alla prepotenza degli invasori Gesù nostro capo cosa farebbe? Lui storicamente ha resistito, come “Agnello condotto al macello” dice il profeta Isaia, così