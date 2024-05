La domenica infernale di Como, una città completamente bloccata con l'aria irrespirabile

Domenica pomeriggio infernale a Como a causa del traffico davvero intenso, certamente amplificato da alcuni incidenti (tra cui uno in via per Cernobbio intorno alle 10.30 del mattino) ma che con ogni probabilità da ora in avanti, con l'estate in arrivo, dovremo considerare normale.

Ci scrive un nostro lettore inviandoci foto e video testimonianze: "Buongiorno, la città è completamente bloccata, aria irrespirabile, bus in ritardo perché bloccato dal traffico e chi come me deve andare a lavorare ha solo disagi, ma ho avuto l'intelligenza di non usare l'auto! La città sta soffocando, invasa da turisti in auto e a piedi: è invivibile!"