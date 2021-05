Dogana merci chiusa, code infinite in autostrada verso Como

Mattinata d'inferno per gli automobilisti che si recano per lavoro verso Como. I Tir in direzione Svizzera sono fermi in colonna in A9 già da Lomazzo a causa della chiusura della dogana merci a Chiasso. Il traffico intenso causa problemi anche a chi vuole imboccare l'autostrada anche in direzione Milano, infatti l'ingresso a Fino Mornasco risulta al momento chiuso sia in entrata sia in uscita.