Polizia stradale, da oggi è attivo il distaccamento di Tremezzina: controlli su tutta la Regina

Con l’approssimarsi della stagione estiva, anche quest’anno la polizia stradale di Como sarà presente sulla statale Regina con un distaccamento estivo attivo da oggi, giovedì 1° giugno, fino al 15 settembre 2023. L’ufficio è stato istituito presso gli uffici della polizia locale di Tremezzina impiegando pattuglie di vigilanza stradale sui turni della mattina, del pomeriggio e della sera di tutti i giorni con la possibilità di effettuare ulteriori controlli in orari notturni, specie in concomitanza di eventi di particolare rilievo e nei fine settimana, alternando equipaggi in moto e in auto.

La vigilanza stradale sarà garantita su tutta la SS340 da Cernobbio a Porlezza e fino a Sorico. "Particolare attenzione - spiegano dalla questura di Como - verrà posta alla prevenzione degli incidenti stradali e a tutti quei comportamenti pericolosi che possano mettere in pericolo l’incolumità di residenti e turisti, avvalendosi all’occorrenza della collaborazione delle polizie locali e le altre forze di polizia presenti sul territorio".