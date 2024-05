La discarica a Mariano Comense è ancora aperta dopo oltre 10 anni proroghe

La discarica di Mariano Comense in via Radizzone è motivo di discussione tra comune e ambientalisti da anni e da anni. Ed è almeno dagli inizi del 2000, così dice Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, che si attende la sua chiusura definitiva. Poche settimane fa da parte della giunta comunale un nuovo annuncio della chiusura di Cascina Settuzzi ma ancora non è effettiva. "In questi ultimi dieci anni abbiamo assistito ad annunci di chiusura mai rispettati, e poi a continue proroghe, e questo da parte di amministrazioni comunali di diverso colore politico succedutesi in questo stesso periodo. Oltre a ciò, negli ultimi anni si sono verificati numerosi incendi con conseguente dispersione di inquinanti pericolosi per la salute pubblica".

Sono stati almeno tre i gravi incendi alla discarica, l'ultimo di un certo rilievo del 25 marzo 2019, il terzo dopo i due divampati nel 2018. Il circolo ambientalista ribadisce la necessità di chiudere la discarica di Mariano e la sua bonifica e messa in sicurezza. Le discariche di quel tipo secondo Fumagalli non dovrebbero più esistere. I rifiuti processati in quel modo non sono smaltiti ma si trasformano in sostanze inquinanti per aria e acqua e suolo.