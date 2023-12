Un'altra giornataccia per i pendolari comaschi: guasti e ritardi sulle linee ferroviarie

Emergenza sui trasporti, nuova giornata di caos per i pendolari che viaggiano in treno. Dopo lo sciopero della settimana scorsa, i problemi sulle ferrovie comasche persistono, creando disagi ormai consuetudinari per i pendolari. Oggi, un nuovo round di inconvenienti ha complicato ulteriormente la vita quotidiana dei viaggiatori. L'ennesima interruzione è stata causata da un malfunzionamento, che ha impattato negativamente sui pendolari diretti al lavoro. Secondo quanto riportato dal sito di Trenord, l'azienda responsabile del trasporto ferroviario in Lombardia, si è verificato "un guasto a un passaggio a livello, di competenza del responsabile dell'infrastruttura RFI, nelle vicinanze della stazione di Villasanta, rallentando il transito dei treni lungo tutta la linea. Attualmente, si registrano ritardi medi di 40 minuti."

La linea interessata dai disagi è quella che collega Lecco al capoluogo lombardo. Tali disagi non sono stati dovuti solo al guasto ma anche a modifiche di percorso e ad alcune cancellazioni di treni. La situazione non migliora nemmeno per chi viaggia in direzione opposta, sulla tratta che collega Chiasso a Milano passando per Como. La giornata odierna non fa eccezione rispetto alle difficoltà riscontrate ieri mattina. Ancora una volta, a causa di un guasto a un treno, alcuni convogli hanno subito cambiamenti di percorso, specialmente alla stazione di partenza.

I pendolari sono adesso in rivolta, sollecitando in modo continuo l'intervento delle autorità regionali per affrontare la situazione di costanti disagi e interruzioni che si verificano quotidianamente. Le richieste e le lamentele sembrano non essere sufficienti, e la frustrazione tra i pendolari e i viaggiatori è palpabile. In molti sui social media avanzano proposte provocatorie, come quella di uno sciopero dei pendolari, suggerendo di non pagare l'abbonamento per un intero mese come forma di protesta.