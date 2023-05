Dipendente del Comune di Como licenziata per questioni disciplinari

A seguito di accertate violazioni disciplinari una dipendente del Comune di Como ha perso il posto di lavoro. Il provvedimento di licenziamento, a firma del dirigente del settore Risorse Umane, Giuseppe Ragadali, arriva a conclusione del procedimento disciplinare del 20 aprile scorso. Per legge il preavviso per il lavoratore, in questo caso, è di due mesi. Dunque l'ultimo giorno di lavoro per la dipendente - sulla cui identità, ovviamente vige il riserbo in rispetto della normativa sulla privacy - è fissato al 31 luglio.

Al momento si ignorano quali siano la o le violazioni disciplinari che abbiano caratterizzato un comportamento tale da meritare alla lavoratrice il licenziamento.