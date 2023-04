Detto tra noi, il nuovo album di Filippo Andreani è un gioiellino d'autore

Di questo disco, di cui certamente torneremo a parlare con una recensione più approfondita, possiamo già anticipare almeno qualche sensazione. Innanzitutto il grande lavoro svolto in questi anni da Filippo Andreani sulla sua voce, che in queste nuove canzoni emerge con grande personalità all'interno di un impianto sonoro decisamente cristallino. A questo si aggiunga, ma non è una novità, la grande attenzione per i testi in ogni brano di questo nuovo album. E, Detto tra noi, quasi inevitabile giocare con il titolo, qui ci sono almeno 5 canzoni che ci hanno già conquistato: il secondo singolo, Undici metri, Rivederti ancora, Brividi, Estate 90, Sottopelle. Tuttavia, è proprio il disco nel suo complesso a mostrarsi per quel che è: un atteso gioiellino della musica d'autore italiana. Un disco, a dispetto delle immagini pugilistiche che ritraggono Andreani, non "suonato" ma suonato benissimo, dalla prima all'ultima ripresa.

Difficile trovare paragoni che possano descrivere una delle traiettorie artistiche più originali del panorama italiano. Filippo Andreani, nato nel 1977, inizia la sua carriera sul palco insieme agli Atarassia Gröp. Una band hardcore che non ha avuto grandi esposizioni mediatiche ma ha messo in fila centinaia di concerti in tutta Europa pubblicando tra il 1996 e il 2003 quattro album nel puro spirito del DIY.

Dopo l'esperienza con la band, Andreani inizia ufficialmente la sua carriera solista nel 2010 con un primo promettente lavoro: La Storia Sbagliata. Ne seguiranno altri tre, ma è con l'album Il Secondo Tempo del 2017 che l'artista comasco riceve unanime plauso da critica e pubblico. Per l'occasione Filippo realizza un'edizione in vinile splendidamente illustrata da Osvaldo Casanova e che verrà distribuito inizialmente solo nei negozi indipendenti, tenendo così fede alla sua idea di come andare sul "mercato", in barba a meri calcoli opportunistici. Il disco verrà successivamente pubblicato da iCompany/Sony music nel formato in CD e arriverà a sfiorare la Targa Tenco nella categoria "miglior album".

Ora, sei anni dopo, arriva un nuovo lavoro. Preceduto dal singolo 1977 e dal brano dedicato ad Agostino Di Bartolomei dal titolo Undici Metri, l'album Detto tra noi vede finalmente la luce. La copertina, ispirata al celebre ritratto di Mohamed Ali realizzato da Flip Schulke, chiarisce il senso complessivo del disco: il pugile è pronto alla battaglia, ma l’acqua gli impedisce di respirare: lo scontro tra il coraggio e la paura, tra l’illusione e la disillusione, tra la determinazione e l’accettazione della resa. Nel libretto, l’autore scrive: “Questo disco è dedicato a chi non scappa quando viene rincorso da sé stesso”.

Il disco verrà pubblicato il 5 Maggio 2023, ma è prevista una vendita in anteprima esclusiva il 29 aprile in occasione del concerto evento "Partirò per Bologna", previsto all'Estragon, al quale Andreani parteciperà con i suoi vecchi compagni della formazione punk Atarassia Gröp

La profonda attenzione ai testi, caratteristica di Andreani, è supportata dagli arrangiamenti eseguiti da:

Giulia Larghi: violini

Marco Castiglioni: batteria e percussioni

Massimo Scoca: basso elettrico e contrabbasso

Luca Sguera: pianoforti, rhodes, glockenspiel

Gianmarco “Gimmy” Pirro: chitarre elettriche in “1977”

Robi Gröp: voce e cori in “Celeste”

Andrea Fognini: programmazioni, synth

Davide Lasala: chitarre elettriche ed acustiche, percussioni, synth, wurlitzer, mellotron,

programmazioni