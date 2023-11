È il giorno del derby Como- Lecco: città blindata

Oggi 28 novembre 2023 si gioca il derby Como Lecco allo stadio Sinigaglia alle 18.30. Secondo quanto è stato possibile apprendere il numero di uomini delle forze dell'ordine sarà comunque cospicuo nonostante i tifosi lecchesi ad assistere alla partita saranno solo 300 (gli ultras ospiti saranno di fatto assenti in segno di protesta). La decisione, come riportano i colleghi di LeccoToday, è stata presa contro la tessera di fidelizzazione alla società richiesta apposta per questa partita.

Arriveranno sia in treno che con mezzi propri. Chi utilizzerà il treno dovrà scendere a Como Cametlata dove saranno raggruppati e trasportati allo stadio con un'apposita navetta. Duecento tra polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza.

Sono stati adottati diversi provvedimenti di regolamentazione della circolazione e della sosta. Riassumendo ecco le disposizioni indicate nel testo.

Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 12.00 al termine delle esigenze operative, per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone invalide.

Il divieto non si applica ai bus del trasporto locale, ai bus navetta e ai veicoli delle forze di polizia in servizio d'istituto.

I 4 parcheggi riservati alle persone disabili muniti di regolare contrassegno sono esclusi dall'applicazione di tale divieto.

Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 12.00 al termine delle esigenze operative, per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone invalide.

Il divieto non si applica ai bus del trasporto locale, ai bus navetta e ai veicoli delle forze di polizia in servizio d'istituto.

I 4 parcheggi riservati alle persone disabili muniti di regolare contrassegno sono esclusi dall'applicazione di tale divieto.

Situazioni attinenti all'ordine e la sicurezza pubblica

In presenza di particolari situazioni che coinvolgono l'ordine e la sicurezza pubblica, il dirigente per l'ordine pubblico della Questura di Como, in accordo con l'Ufficiale della Polizia Locale responsabile del servizio di viabilità, potrà imporre ulteriori provvedimenti viabilistici.

Questi potrebbero includere inversione del senso di marcia, sospensione della circolazione, e altre misure necessarie.

La sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli lungo le vie e piazze interessate al transito di veicoli/sostenitori della squadra ospite potrà essere disposta in situazioni specifiche e a giudizio delle autorità competenti.

La lettera dei tifosi del Lecco al sindaco di Como

Lo scorso 23 novembre i tifosi lecchesi hanno scritto una lettera di protesta al primo cittadino di Como (qui il testo integrale) dove lamentavano la mancanza di organizzazione. "Forse nella sua città si può entrare solo se privilegiati?

Signor sindaco, con entusiasmo ancora una volta il piccolo paese lacustre vi ha messo in ginocchio, come la storia da secoli ben ricorda e ne tramanda la verità (dai Comuni, al Manzoni fino alla storia dell’alpinismo e dell’industria)".