Degrado e sporcizia: benvenuti nella zona a lago di Blevio

Giovani italiani maleducati o turisti incivili? Chiunque sia stato, ha lasciato davvero un bel degrado e tanta sporcizia nella zona a lago di Blevio. CI troviamo in frazione Girola, in zona lungolago dove c'è la piazzetta della chiesa. Secondo il lettore di QuiComo che ha inviato la fotosegnalazione "si tratta probabilmente di ragazzi incivili che vanno sempre a fare il bagno, a mangiare e a bere alcolici". "Il problema - aggiunge il residente di Blevio - è che sono veramente maleducati. va anche detto, però, che il Comune pulisce poco e c’è solo un cestino che si riempie subito. Vengono molti turisti, ma non è certo un bel biglietto da visita".