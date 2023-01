Decathlon in ritardo: l'apertura a Como forse dopo l'estate

Una data di apertura prevista non c'era, ma certo ci si aspettava tempi un po' più rapidi per l'inaugurazione del nuovo store della Decathlon in via Cecilio a Como. Invece bisognerà attendere, forse addirittura dopo l'estate. Infatti, la realizzazione del progetto appare proseguire a rilento, ma solo per questioni tecniche. L'assessore all'Urbanistica ha spiegato che "solo a inizio gennaio è stata presentata l'istanza per lo spostamento dei sottoservizi, vale a dire acquedotto e gas, che attualmente corrono nell'area dove la società titolare dei lavori dovrà scavare per costruire il capannone che ospiterà il punto vendita". Colombo ha tenuto a sottolineare che "i motivi di quello che può sembrare un ritardo sono dovuti solo a questioni tecniche superabili e non a questioni politiche".

Il progetto, presentato da “Savills Investment Management SGR S.p.A. Fondo Boccaccio” per il recupero edilizio e funzionale del vecchio edificio commerciale preesistente in stato di degrado, prevede una superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale di circa 5mila metri quadrati (la superficie di vendita è di 4mila metri quadrati). Nel progetto sono previste aree di uso pubblico o di interesse pubblico tra cui parcheggi e un’area verde, per un totale di circa 9.900 metri quadrati pari al 200% della superficie commerciale.