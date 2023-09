Selezioni di Miss Mamma 2023: premiate due mamme comasche

Si è svolta a Sangiano (Varese) l’ultima selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Vdelia Campagnani, 32 anni, truccatrice, di Gugliate Fabiasco, mamma di Mattia ed Alessio, di 8 e 4 anni. Ma due fasce sono andate anche ad altrettante mamme comasche.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Debora Petruso, 47 anni, operaia metalmeccanica, di Colverde, mamma di Yuri di 26 anni. La fascia di “Miss Mamma Italiana Sorriso” è andata, invece, a Federica Guglielmini, 37 anni, designer di interni, di Guanzate, mamma di Valeria, Leonardo, Roky ed Arianna, di 14, 12, 4 e 2 anni, e in attesa del quinto figlio;