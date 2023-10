La dea bendata bacia ancora Como con il vitalizio miliardario del Turista per sempre

a dea bendata torna a dispensare le proprie grazie a Como. Dopo la super vincita di 2 milioni di euro di un paio di mesi fa, la provincia lombarda è stata ancora una volta premiata dai Gratta e Vinci. E questa volta - segnala l'agenzia di stampa Agimeg - si tratta di una vincita molto particolare perché al fortunato giocatore che ha acquistato un tagliando 'New Turista per Sempre', dal costo di 5 euro, è stato assegnato come premio un vitalizio.

Il 'New Turista per Sempre' prevede infatti come premio massimo una sorta di vitalizio. La vincita viene pagata con le seguenti modalità: 300.000 euro vengono pagati subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni ed un bonus finale di 100.000 euro. In pratica - sottolinea Agimeg - il giocatore di Como si metterà in tasca in totale una vincita di 1.936.849 euro.