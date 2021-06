Davide Van De Sfroos firma con BMG

Una grande notizia per il cantautore lariano che approda ad una grande etichetta. Ad esprimere grande soddisfazione nell’avere firmato un accordo editoriale e discografico con Davide Van De Sfroos è la stessa BMG. Narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica in Italia, De Sfroos pubblicherà il suo nuovo atteso album il prossimo settembre.

Il cantautore commenta con queste parole il proprio arrivo nella famiglia BMG: “Questa per me è una meravigliosa nuova avventura. Un onore far parte di una etichetta così prestigiosa insieme a fantastici artisti che da sempre ascolto e amo. È un cammino che non vedo l'ora di iniziare: salpare con una nave per un lungo viaggio, in compagnia di una grande squadra. Verso quali luoghi, ancora non so, ma la scoperta non consiste nel cercare nuovi posti, ma nel vedere con occhi diversi.”

Dal canto suo Dino Stewart, Managing Director di BMG, che con Davide “Van De Sfroos” Bernasconi condivide anche i luoghi dell’infanzia e del cuore nei territori comaschi dove entrambi sono cresciuti, manifesta il proprio entusiasmo dicendo che “L’è propi una bela sudisfaziun quand do laghee tacan a lavura’ insema, i podan vegni fora duma bei rob” (ovvero “è proprio una bella soddisfazione quando due “laghee” iniziano a lavorare insieme, possono uscire solo cose belle”)

Van De Sfroos - che notoriamente ha mutuato il suo nome d’arte dalla trascrizione fonetica dell’espressione in lingua lombarda “vanno di frodo” ovvero “scroccano” - è musicista, chitarrista e cantautore, folkman di origine lombarda con influenze blues, narratore di storie in musica in dialetto lariano e in italiano. Ha all’attivo sei album di inediti, tre live e varie raccolte e ristampe, ha ricevuto il Premio Maria Carta, vinto il Premio Siae del Club Tenco nel 1999 come migliore artista emergente e in seguito due Targhe Tenco (nel 2002 per "E sémm partíi” e nel 2008 con “Pica!”) e ha pubblicato cinque romanzi editi da La Nave di Teseo e Bompiani. Recentemente ha esordito come conduttore televisivo de “Il Mythonauta”, un viaggio in quattro puntate in onda su Rai 2 fra luoghi, miti e leggende d’Italia.