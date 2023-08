Davide Zurlini, un comasco tra i pre-finalisti di Mister Italia 2023

C’è anche un ragazzo di Como tra i pretendenti allo scettro di Mister Italia 2023. Davide Zurlini, 35 anni, responsabile di un’azienda che si occupa di sicurezza, è infatti tra i 95 prefinalisti provenienti da tutta Italia che giovedì 24 agosto a Giulianova si contenderanno i 40 pass per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma il 26 agosto allo Stadio del Mare di Pescara. Davide in Abruzzo potrà quindi andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che nel corso degli anni ha lanciato alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo. Insieme ai quaranta finalisti ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di Miss Grand Prix. Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.