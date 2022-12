Davide Van De Sfroos, un nuovo disco dal vivo per Natale

Dopo il successo del “Maader Tour” del “Live Estate 2022” e del “Maader de Autünn Tour”, che hanno visto Davide Van De Sfroos calcare i palchi dei teatri di tutto il nord Italia e della Svizzera da febbraio a dicembre, portando dal vivo l’ultimo disco “Maader Folk”, è uscito, su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, per BMG/MyNina, “Davide Van De Sfroos - Live 2022”.

Il lungo percorso di concerti si è concluso ma la musica continua con questo disco che è una raccolta di alcuni dei brani più significativi della carriera del cantautore in versione live, registrati durante la lunga tournée di quest’anno e che mancavano da parecchio tempo nel repertorio dal vivo di Van De Sfroos.

Composto da 20 tracce che attraversano i 30 anni di carriera del cantautore, ““Davide Van De Sfroos - Live 2022”, il suo quarto album live, contiene, tra gli altri, classici come “Pulenta e galena fregia”, diventata per tutti un canto popolare, pezzi storici come “Manicomi” e “La Poma”, “Il Camionista Ghost Rider” e “La machina del ziu Toni” e “El Carnevaal de Schignan” tratti dal celebre disco “YANEZ” e brani dell’ultimo album in studio “Maader Folk” come “Il Mitico Thor” e “El Vagabuund”.

Una sorta di viaggio nel mondo di Van De Sfroos, domani pubblicheremo lo nostra intrevista, tra strade e persone che collegano un passato fatto di memorie, nostalgie, storie, valori ed esperienze a cui continuare ad attingere e a rendere omaggio, il presente come spazio e momento di equilibrio, di presa di fiato e di coscienza e come terreno di speranza e un futuro che non si può prevedere né manovrare ma che tiene sicuramente lo sguardo e le intenzioni a tempi lontani. La radice musicale resta il folk su cui si innestano influenze diverse, dal blues al gospel, dal rock al pop, dal rap al reggae, per un progetto che mantiene sempre quella genuinità e semplicità che sono la cifra del cantautore.

Davide Van De Sfroos - Live 2022, tracklist

1. Intro (Sulla via del Pamir)

2. El Carnevaal de Schignan

3. La machina del ziu Toni

4. Il minatore di frontale

5. Il libro del Mago

6. Pulenta e galena fregia

7. El Vagabuund

8. La Poma

9. De Sfroos

10. Il mitico Thor

11. Infermiera

12. New Orleans

13. Il camionista Ghost Rider

14. 40 Pass

15. Manicomi

16. Il costruttore di motoscafi

17. Me canzon d’amur en scrivi mai

18. Il figlio di Guglielmo Tell

19. Cyberfolk

20. Akuaduulza