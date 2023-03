La ricetta di Daniele contro la noia del solito spritz: "Portiamo a Como musica elettronica in stile berlinese"

La musica è cultura, anche quella elettronica. E in una città che ha davvero poco da offrire ai giovani, c'è qualcuno che si dà da fare per organizzare qualcosa di diverso, di divertente ma allo stesso tempo di qualità, proprio grazie a questo genere di musica. Parliamo di una scena musicale underground sconosciuta al largo pubblico, ma ben nota agli appassionati del genere, tanto da attirare a Como partecipanti da mezzo nord d'Italia. Una ventata di internazionalità che nulla ha a che vedere con certi eventi in cui la musica stordisce i sensi mentre i ragazzi ballano e si sballano. No, parliamo di musica elettronica raffinata, diciamo pure "da club".

Tra coloro che si sono attivati per rendere Como un po' più internazionale c'è Daniele Loglisci, del negozio 3Sixty Shop di via Cinque Giornate. Dopo diverse esperienze all'estero Daniele, insieme ad alcuni amici ha pensato che anche Como potesse ospitare eventi in stile berlinese o londinese e così hanno creato il gruppo TVB, acronimo di "ti voglio ballare".

"Non è pensabile che in una città come la nostra - commenta Daniele - non ci sia altro da fare alla sera che andare in un locale a bere uno spritz. Noi siamo appassionati di musica elettronica, per esempio house e techno, e su questo fronte Como ha molto da dare. Forse in pochi sanno che sono comaschi alcuni dei dj più apprezzati in Italia, ma in genere suonano e si esibiscono in altre zone, come nel Milanese, dove esistono realtà affermate e riconosciute come punto di riferimento della scena musicale elettronica".

Un esempio di serata "londinese-comasca" è quella di stasera, 30 marzo 2023. Dopo un inizio serata al locale @Home di via Porta (a partire dalle ore 19) con dj Albero, il clou dell'evento si sposterà nientemeno che all'interno del Teatro Sociale dove la musica andrà avanti dalle 22 alle 2. Si esibirà il duo Disco Mangioni e a seguire dj Astroloop, reduce da una turnèe in Israele. "Ci aspettiamo una buona affluenza - spiega Daniele - con molti ragazzi provenienti da fuori Como. Anche se non pubblicizziamo i nostri eventi a livello locale e in modo per così dire tradizionale, il passaparola nei gruppi Whatsapp e i canali social dedicati a questo mondo musicale fanno accorrere un bel pubblico, generalmente di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Questa serata in particolare è organizzata in collaborazione con Weroof, un'associazione di volontari del Comasco attiva sul fronte dell'ecologia".

Insomma, c'è una Como che balla e si diverte e lo fa in modo "silenzioso" e pulito. Senza destare clamori eppure con eventi di qualità dove al centro c'è la musica elettronica e tutto intorno c'è la voglia di stare bene, divertirsi e socializzare. Per conoscere gli eventi del gruppo TVB basta seguire la pagina Instagram @ti.voglio.ballare.