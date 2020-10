Da Mattarella medaglie d'oro a don Roberto Malgesini e a Willy Monteiro

Medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Don Roberto Malgesini, assassinato a Como lo scorso 14 settembre da un 53enne tunisino e medaglia d'oro al valore civile alla memoria di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso il 6 settembre mentre tentava di difendere un amico durante una violenta aggressione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, 7 ottobre, ha firmato il decreto di conferimento per queste due importanti onoreficenze.

La medaglia al valore civile viene conferita a chi ha compiuto "atti di eccezionale coraggio", mentre quella al merito civile a chi ha dedicato la sua esistenza ad aiutare e soccorrere "le persone in stato di bisogno".

Fa clamore, invece, il fatto che mentre il Paese, nella persona del Presidente della Repubblica, ricorda e riconosce il merito di don Malgesini, il Comune di Como dimentica il prete comasco ucciso in piazza San Rocco: infatti, la commissione che si è riunita per conferire l'Abbondino d'Oro a comaschi meritevoli, quest'anno ha selezionato e insignito con la massima onorificenza cittadina Gianni Clerici, Angelo Sesana e le Alice Como Onlus.

Medaglia d'oro: le motivazioni

Le motivazioni, per Don Roberto Malgesini, sono le seguenti: "Con generosa e instancabile abnegazione si è sempre prodigato, quale autentico interprete dei valori di solidarietà umana, nella cura degli ultimi e delle loro fragilità, offrendo amorevole accoglienza e incessante sostegno. Mentre era intento a portare gli aiuti quotidiani ai bisognosi, veniva brutalmente e proditoriamente colpito con numerosi fendenti, fino a perdere tragicamente la vita, da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e pieno sostentamento. Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all'estremo sacrificio".

Mentre per Willy Monteiro, Mattarella ha parlato di "luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all'estremo sacrificio".