Cucciago, 210mila euro dalla Regione al comune Comasco per il percorso ciclopedonale

È stata firmata la convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Cucciago (Co) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP 27, opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 210.000 euro su un costo complessivo di 382.604 euro. La restante parte è a carico del Comune di Cucciago, ente attuatore dell'intervento.

Incrementare la sicurezza stradale

"L'intervento - commenta l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - è finalizzato a incrementare la sicurezza stradale realizzando un percorso ciclopedonale protetto che dal nucleo centrale dell'abitato conduce alla stazione ferroviaria e al campo sportivo. Attraverso i fondi regionali reperiti nel Patto per la Lombardia e anche nel Piano Lombardia recentemente approvato, diamo un contributo concreto al miglioramento della qualità della vita dei cittadini". Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori e il collaudo dell'opera entro aprile 2021.