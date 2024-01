La vergognosa inciviltà che inquina il Cosia: sacchi dell'immondizia sul greto del torrente

Un torrente trasformato in discarica. Così si presenta il Cosia in questi giorni. A documentare la situazione di degrado e vergognosa incività è un lettore di QuiComo, residente nella zona di via Rienza. Le foto e i video mostrano sacchi dell'immondizia e altri tipi di rifiuti abbandonati, o meglio, gettati nel corso d'caqua. Secondo il lettore è soltanto da pochi giorni che sono cominciati ad apparire sacchi di rifiuti sul greto del torrente. Si tratta di un danno ambientale che va ad aggiungersi ai già frequenti episodi di inquinamento che il Cosia è costretto a subire a causa dello sversamento di sostanze chimiche che talvolta tingono il torrente di improbabili colori.

