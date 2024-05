Cosa succede in città se domenica il Como vince

Nel caso di vittoria del Como domenica 5 maggio, al termine dell’incontro con il Modena trasmesso in diretta su maxischermo allo stadio “Sinigaglia”, verrà istituito il divieto di circolazione in Lungo Lario Trieste e Lungo Lario Trento in entrambi i sensi di marcia fin dalle ore 16.30 al termine del servizio. È prevista una forte turbativa alla regolare viabilità, per l’annunciata concentrazione di tifosi in convalle, che si sommerà al normale traffico di una domenica primaverile. Di conseguenza, le linee di Asf Autolinee coinvolte subiranno variazioni di percorso.



Linee 1 – 6 – 7 – 11 - Da via Milano Alta e Viale Giulio Cesare sono deviate per Via Roosevelt, via Innocenzo XI poi regolari. Al ritorno percorso inverso, per le linee 6 – 7 - 11 poi regolari. La linea 1 al ritorno proseguirà in via Innocenzo XI, via Roosevelt, via Grandi, Piazza San Rocco poi percorso regolare.



Linee 4 - Da via Rienza, via Briantea, via Piadeni, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, via Roosevelt, via Innocenzo XI, Stazione San Giovanni. Ritorno dalla Stazione San Giovanni, via Innocenzo XI, via Roosevelt, viale Giulio Cesare, via Ambrosoli, via Castelnuovo, via Briantea, via Rienza poi regolare.



Linea 5: da via Monti a sinistra in via Dante, via Ciceri, via Minzoni, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, via Roosevelt, via Innocenzo XI, stazione San Giovanni. Ritorno dalla stazione San Giovanni, via Innocenzo XI, via Roosevelt, viale Giulio Cesare, via Ambrosoli, via Castelnuovo, via Briantea, via Dottesio poi a destra in via Fiume, sinistra in via Zezio destra in via Grossi poi percorso regolare.



Linea 8 - Andata regolare. Ritorno da stazione San Giovanni, via Innocenzo XI, via Roosevelt, via Grandi, piazza San Rocco poi percorso regolare.



Linea C50 - Da via Milano Alta è deviata per via Roosevelt, via Innocenzo XI, stazione San Giovanni. Il capolinea si effettua in stazione San Giovanni. Ritorno dalla stazione San Giovanni, via Innocenzo XI, via Roosevelt, via Grandi, piazza S. Rocco poi percorso regolare.



Linee C40 e C45 - Da via Briantea, giunte al ponte di San Martino svolteranno a sinistra in via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, via Roosevelt, via Innocenzo XI, stazione San Giovanni. Ritorno dalla stazione San Giovanni, via Innocenzo XI, via Roosevelt, viale G. Cesare, via Ambrosoli, via Castelnuovo poi percorso regolare.



Linee C60 – C62 – C71- C70 – C74 - Da via Milano Alta sono deviate per via Roosevelt, via Innocenzo XI, stazione San Giovanni. Ritorno dalla Stazione San Giovanni, via Innocenzo XI, via Roosevelt, via Grandi, piazza San Rocco poi percorso regolare.



Gli itinerari alternativi saranno resi noti al pubblico mediante avvisi alle fermate. Verranno quindi temporaneamente soppresse tutte le fermate nei tratti non transitabili a causa della deviazione e saranno effettuate tutte le fermate presenti sui percorsi deviati. Al termine della manifestazione il servizio sarà ripristinato appena possibile.