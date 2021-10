Primo giorno di green pass, saltano 160 corse dei bus a Como e provincia

In tutta la giornata del 15 ottobre 2021 - primo giorno di entrata in vigore dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato - circa 160 corse sulle 2800 che sono giornalmente in programma sono saltate (o salteranno). "Questo significa meno del 6% sul totale delle corse previste. Questo dato - spiega Asf Autolinee - è da interpretarsi come la conseguenza di diversi fattori. In primis il numero di malattie che in questi giorni è molto più alto della norma. Lo scorso anno infatti, nello stesso periodo i malati erano meno della metà. Non va sottovalutato un “effetto green pass”, per cui diversi autisti, che non intendono allinearsi alle normative entrate in vigore, hanno scelto di mettersi preventivamente in malattia. Stimiamo che questo impatti sul 40% rispetto ai numeri di malati già elevati che abbiamo. È un numero che purtroppo non è destinato a calare nei prossimi giorni".

L'azienda di trasporto locale comasca spiega inoltre che "la mancanza ormai fisiologica di addetti alla guida che colpisce non solo le aziende di trasporto pubblico, ma anche quelle di trasporto privato". Un bando per la ricerca di 15 autisti era stato predisposto a luglio, permettendo ad Asf di inserire in organico 7 nuovi conducenti e un secondo, sempre per altri 15 autisti si è chiuso nei giorni scorsi. "La difficoltà nella ricerca di nuovo personale non è un problema che affligge solo la nostra azienda - aggiungono da Asf - ma che sta diventando strutturale per il nostro settore. Molti conducenti, infatti, soprattutto durante il periodo del primo lockdown, hanno scelto di passare dal settore del trasporto di persone a quello del trasporto merci, che prevede prevalentemente i turni di lavoro divisi su 5 giorni e non 6 come per i nostri autisti. Come più volte ribadito, Asf non ha mai avuto un livello del servizio così alto, basti pensare che oltre alle 160 corse aggiunte per facilitare e sostenere gli istituti nella ripresa scolastica, l’azienda ha anche fatto ricorso a vettori esterni, in modo da poter avere più personale e mezzi disponibili e aumentare il numero di posti e corse sulle tratte. Abbiamo già affidato 8 servizi e stiamo cercando di affidarne altri 3".