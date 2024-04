Troppi turisti, Asf Autolinee aumenta le corse dei bus per Menaggio e Bellagio

Asf Autolinee ha comunicato l'introduzione di corse di rinforzo per le linee del lago C10 (Menaggio) e C30 (Bellagio) durante gli orari feriale e festivo invernale. Per la linea C10 (Menaggio), le corse aggiuntive saranno valide solo domani, sabato 20 aprile e dal 25 aprile al 5 maggio. Per la linea C30 (Bellagio), le corse aggiuntive saranno valide solo domani, sabato 20 aprile e dal 25 aprile al 5 maggio. Qui di seguito i dettagli.

Linea C10 (Menaggio) feriale invernale

Validità solo domani, sabato 20 aprile e dal 25 aprile al 5 maggio:

Da Como (Stazione San Giovanni) a Menaggio (Piazza Roma) 1 corsa aggiuntiva: ore 17.29.

Da Menaggio (Piazza Roma) a Como (Stazione San Giovanni) 1 corsa aggiuntiva: ore 19.

Linea C10 (Menaggio) festivo invernale

Validità dal 21 aprile al 9 giugno:

Da Como (Stazione San Giovanni) a Menaggio (Piazza Roma) 5 corse: ore 11.54 - 14.04 - 15.04 - 17.29 - 19.04.

Da Menaggio (Piazza Roma) a Como (Stazione San Giovanni) 5 corse: ore 10.30 - 13.10 - 15.45 - 17.10 - 19.10.

Linea C30 (Bellagio) feriale invernale

Validità solo domani, sabato 20 aprile e dal 25 aprile al 5 maggio:

Da Como (Stazione Autolinee) a Bellagio (Lido) 5 corse aggiuntive: ore 10.30 - 13.10 - 13.55 - 15.55 - 16.55.

Da Bellagio (Cementeria) a Como (Stazione Autolinee) 5 corse aggiuntive: ore 12 - 14.19 - 15.01 - 17.31 - 19.01.

Linea C30 (Bellagio) festivo invernale

Validità dal 21 aprile al 9 giugno:

Da Como (Stazione Autolinee) a Bellagio (Lido) 5 corse aggiuntive: ore 10.30 - 13.10 - 13.40 - 15.55 - 17

Da Bellagio (Lido) a Como (Stazione Autolinee) 5 corse aggiuntive: ore 12 - 14.19 - 15.20 - 17.31 - 19.10.