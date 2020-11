Zona rossa: stop anche al mercato di Como

Per effetto del dpcm del 3 novembre e della successiva ordinanza del ministero della Salute che colloca la Lombardia in zona rossa, sono sospesi il mercato mercerie, tutti i mercatini e le rassegne hobbistiche, le attività, le manifestazioni e gli eventi non compatibili con le nuove disposizioni. Prosegue regolarmente invece il mercato annonario.

In merito alla chiusura del mercato delle mura, il presidente di Confesercenti è contrariato: "Abbiamo visto che il mercato mercerie si era dotato di tutte le norme di per lavorare in sicurezza. Andava equiparato alla grande distribuzione tenendo anche conto che si svolge all'aperto e che nessuno operatore è stato finora contagiato dal covid. Oltretutto non si capisce perché vengano penalizzati anche gli operatori di alcuni generi che invece nei negozi possono tenere aperto, tipo ad esempio biancheria intima".