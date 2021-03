Zona rossa dal 15 marzo? Per Como sarebbe il 16° cambio di colore

Dobbiamo prepararci a cambiare colore? Ancora? Sembra di sì. Dallo scorso 6 novembre, per Como sarebbe la sedicesima volta. Un record tutto lombardo difficile da battere. Un primato conquistato anche grazie a qualche errore nella trasmissione dei dati ma soprattutto per via del fatto di essere quasi sempre in bilico sull'orlo del precipizio di questa disgraziata pandemia che alla fine si muove senza troppo badare ai nostri passi incerti.

Ma tant'è, tra un vaccino che non c'è e un altro che zoppica, resta il fatto che la nostra città sembra condannata a tornare in zona rossa. Lo sapremo in giornata, quando arriverà, come ogni maledetto venerdì, la sentenza dell'implacabile indice Rt, giudice supremo e inappellabile. Ma in giornata si attendono anche le nuove misure attraverso le quali Draghi e i suoi ministri aggiusteranno il recente Dpcm entrato in vigore solo lo scorso 6 marzo.

Insomma una giornata rosso fuoco che di fatto potrebbe portare come "novità" il fatto non irrilevante che da lunedì 15 marzo i negozi "non necessari" sarebbero chiusi e gli spostamenti delle persone limitati alle motivate ragioni ancher nel proprio comune di residenza. Fino a quando, come cantava Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Di sicuro, almeno sino al 6 aprile, primo giorno feriale dopo le vacanze di Pasqua, non ci saranno grandi novità: saranno settimane blindate.

La speranza, mentre si prevede a giorni il picco della curva dei contagi, è che almeno dalla metà del prossimo aprile si vada incontro a un lento ma inesorabile e definitivo allentamento delle misure. Un po' perché la bella stagione ha già dimostrato di essere meno favorevole alla diffusione del virus, un po' perché magari la campagna vaccinale avrà spiccato l'atteso volo. Intanto, già stremati dal continuo cambio di tonalità, anche l'effetto del cappotto rosso sarà relativo. Giusto un po' fuori stagione, visto che la primavera è dietro l'angolo. Ma si sa, zona rossa non bussa, lei entra sicura.