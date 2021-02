Zona gialla, le 10 regole anti-covid per il ritorno al ristorante

Como e la Lombardia tornano in zona gialla e almeno a pranzo si può finalmente tornare al, ristorante, un bel sollievo soprattutto per chi è in giro per lavoro. Così come i bar, i ristoranti sono aperti dalle 5 alle 18, da quell'ora e fino alle 22, inizio del coprifuoco, è invece possibile solo l'asporto. Per il momento rimane quindi ancora vietato cenare al ristorante in presenza.

Vediamo allora di ripassare le regole anti-covid - stabilite dalle linee guida approvate dal Comitato tecnico scientifico - da rispettare quando andiamo al ristorante. Le 10 regole che devono rispettare commensali e gestori dei locali per la sicurezza di tutti.

1 - Quanti clienti che possono entrare al ristorante

All’esterno del ristorante deve essere esposto un avviso, un sorta di bollino, con il numero massimo di capienza del locale.

2 - Prima di sedersi

Il clienti devono sottoporsi alla misurazione della febbre all’ingresso quando richiesta e compilare il modulo con nome, cognome e recapito telefonico.

3 - Gli strumenti igienici in dotazione al locale

Prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare ben visibili all’entrata e in prossimità dei servizi igienici.

4 - In quanti al tavolo

Allo stesso tavolo possono sedere al massimo quattro persone se non conviventi.

5 - Il distanziamento dei tavoli

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti.

6 - Durante il pranzo

Quando si è seduti al tavolo non c'è obbligo di mascherina. In ogni altra occasione, per andare alla toilette o a pagare il conto, occorre invece indossarla.

7 - Il personale in servizio al tavolo

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

8 - I servizi al tavolo

Utensili e contenitori riutilizzabili (saliere, oliere, ecc), se non riutilizzabili sono da evitare. Per i menù si chiede la consultazione online sul proprio cellulare o di predisporre un menù in stampa plastificata e quindi sanificabile dopo l’uso. In alternativia menù cartacei monouso.

9 - Alla cassa

La postazione dedicata al pagamento può essere dotata di barriere fisiche come gli schermi in plexiglass. Altrimenti il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. Si chiede inoltre di favorire la modalità di pagamento elettronico.

10. Sanificazione del tavolo

Al termine di ogni servizio al tavolo sono previste tutte le abituali misure di pulizia e sanificazion delle superfici.