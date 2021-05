Verso la zona bianca: la data possibile per Como e la Lombardia e le nuove regole

Zona bianca. Due parole che solo qualche mese fa avevano il dolce suono di un miraggio, ma che adesso, entro qualche settimana, potrebbero diventare realtà a Como e in Lombardia. Secondo le previsioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel giro di alcune decine di giorni, infatti, altre regioni si aggiungeranno alle sei in procinto di essere promosse in zona bianca. E dopo tanta apprensione, anche la notizia, ormai certa, che la tanto discussa festa scudetto dell'Inter - che ieri è tornata ad Appiano Gentile dopo l'ultima partita del campionato che le ha consegnato il 19° scudetto - non ha causato alcun aumento dei contag i.

Per il capoluogo lombardo e il resto della regione la data chiave potrebbe quindi essere quella di lunedì 14 giugno, poiché occorrono tre settimane con contagi sotto la soglia dei 50 ogni 100mila abitanti per essere 'promossi' alla fascia considerata a minor rischio epidemico. Considerato che oltre il 40% dei lombardi ha ricevuto la prima dose del vaccino, le probabilità che questo avvenga sono buone. Insomma ci si avvia verso un'estate quasi normale.

Ma cosa cambia tra zona gialla e zona bianca? Fermo restando il rispetto del piano di riaperture definito dall'ultimo decreto, resterebbero in vigore soltanto le regole comportamentali, e ci si lascerebbe alle spalle anche il coprifuoco. Rimarrebbe l'obbligo di indossare le mascherine, ma per il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, quando sarà raggiunto l'obiettivo del 50% della popolazione vaccinata con almeno una dose "?la mascherina all'aperto, laddove non c'è assembramento, può essere tolta, così come stanno facendo negli Usa". Rimarrà l'obbligo al chiuso, ma, probabilmente, nel caso in cui tutte le persone presenti siano vaccinate, la mascherina non sarà d'obbligo.