Cosa cambia davvero se la Lombardia va in zona arancione

Oramai sembra quasi certo, come dichiarato anche dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana che la nostra regione finirà in zona arancione. Con i nuovi decreti le differenze tra zona bianca, gialla e arancione sono sempre meno evidenti perchè sono state imposte regole a livello nazionale che prescindono da questo fattore. Tuttavia qualche differenza, e non di poco conto c'è. Per qualsiasi dubbio consultate a questo link la tabella del Governo aggiornata al 10 gennaio 2022. Ricordiamo che il 20 gennaio e il 1° febbario, in base ai decreti già emessi, ci saranno altre restrizioni e la tabella sarà pertanto aggiornata.

Spostamenti in zona arancione

In zona arancione per gli spostamenti con un mezzo proprio dal comune di residenza verso altri comuni o fuori regione/provincia autonoma serve il green pass base oppure sono richiesti motivi di lavoro, necessità, salute, oppure, ancora, sono ammessi spostamenti per servizi non sospesi, ma non disponibili nel proprio comune. In zona gialla invece non c'è alcun limite per gli spostamenti in territorio regionale.

Il super green pass invece serve anche per molte altre attività, ma sono le stesse regole che valgono ormai in tutta Italia, in zona bianca, gialla e arancione, quindi non ci sono differenze. E' questo quel che se ne deduce dall'analisi congiunta delle Faq, della ormai nota "tabella attività consentite con o senza green pass" pubblicata dal governo sul sito istituzionale e del decreto Natale (DL 221 del 24 dicembre 2021). In zona arancione, almeno per i vaccinati, non ci sono di fatto restrizioni impattanti.

Sono state anche riviste con il nuovo decreto le sanzioni a cui va incontro chi non dovesse essere in regola con il green pass o i vaccini (nel caso degli over 50 e non solo).