Zero morti per covid in Lombardia, non succedeva dall'ottobre 2020

"Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così, il principale dato riguardo ai contagi Covid. “Colgo, ancora una volta – conclude Fontana - l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo”.

Quindi, nonostante il grande allerta per la variante Delta, quella per cui già si paventano nuove chiusure, la Lombardia può almeno festeggiare un'inizio di luglio senza vittime covid. Non succedeva dal 6 ottobre 2020.