Covid, a Malpensa il primo caso in Italia di variante sudafricana

Allarme vaianti covid in Lombardia. L'Asst Sette Laghi ha fatto sapere ieri sera con una nota ufficiale che "è in corso di valutazione presso l'Ospedale di Varese il primo caso di variante sudafricana di Sars-Cov-2, ad oggi, osservato in Italia".

Stando a quanto reso noto dall'azienda sanitaria, il tampone positivo è quello di un uomo rientrato nei giorni scorsi dall'Africa con un volo diretto all'aeroporto di Malpensa. Il passeggero, ricoverato proprio presso l'ospedale di Varese, è stato sottoposto al test, che è poi stato analizzato dal laboratorio di microbiologia. Lì è stata identificata la positività alla variante sudafricana, finora mai isolata nel resto d'Italia.

"Il campione - ha concluso l'Asst nella sua nota - sarà inviato per la conferma prevista all'Istituto Superiore di Sanità" a Roma.

Lo scorso 26 gennaio proprio all'aeroporto di Malpensa era stato scoperto il primo paziente italiano "colpito" dalla "variante brasiliana" del covid, che tra l'altro aveva spinto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a sospendere i voli in arrivo dal Brasile.

Un uomo, rientrato nei giorni precedenti dal Brasile con un aereo via Madrid, era risultato positivo al tampone disposto dall'Ats ed era stato precauzionalmente ricoverato per accertamenti presso il reparto di malattie infettive diretto dal professor Paolo Grossi, dopo che la variante era stata identificata dal laboratorio di microbiologia.