Variante inglese a scuola: classe in quarantena alle elementari di Stabio

Un altro caso di variante inglese del covid nelle vicinanze del territorio comasco. Questa volta appena oltre confine. Infatti, a essere risultato positivo alla più contagiosa variante britannica è un bambino che frequenta la scuola elementare di Stabio.

L’Ufficio del medico cantonale del Ticino ha, dunque, provveduto a contattare i compagni di classe e i docenti e li ha invitati a sottoporsi gratuitamente a un test. L’esito del test effettuato sulla saliva permetterà d’identificare eventuali casi asintomatici così da consentire di intervenire in modo tempestivo per limitare la diffusione del virus nella sua più temuta variante. Tutti i genitori hanno acconsentito ad effettuare sui propri figli il test, ma nel frattempo la classe è stata posta in quarantena. Alunni e insegnanti dell'istituto che non sono stati contattati direttamente possono continuare a frequentare la scuola.