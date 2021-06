In Lombardia la variante indiana è sotto controllo

Dopo sedici mesi la ricetta è sempre la stessa: mascherine, vaccini e niente panico. Sono questi gli antidoti contro il proliferare - soprattutto a livello mediatico e tra l'opinione pubblica - della variante indiana (Delta). La stessa trovata, solo in un caso , all'interno del focolaio scoppiato in una palestra di Milano. La stessa che sta rallentando le riaperture in Inghilterra . Ne hanno parlato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e la sua vice, Letizia Moratti.

“La cosiddetta variante Delta è temibile, però non preoccupa particolarmente perché abbiamo a disposizione i vaccini. Analisi inglesi confermano infatti che la copertura vaccinale ha una ottima efficacia anche contro questa variante”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare, Moratti.

Al momento in Lombardia è stata riscontrata in totale su 81 cittadini: a maggio nell’1,2% circa delle 5.841 genotipizzazioni effettuate, a giugno nel’1,1% del totale sino ad ora esaminato di 786 genotipizzazioni.

“Se si è vaccinati - aggiunge Moratti - anche la variante indiana, come tutte le altre, dovrebbe essere sotto controllo. Da dicembre a oggi abbiamo effettuato 16.638 genotipizzazioni e abbiamo riscontrato che la variante inglese (Alpha) con il 68% è, a oggi, quella prevalente in Lombardia seguita da quella brasiliana (Gamma) 1,1% e dalla sudafricana (Beta) 0,3%”.

“È fondamentale - conclude la vicepresidente - proseguire celermente nella campagna vaccinale, e per questo incoraggio nuovamente un’adesione massiccia dei nostri cittadini che, sino ad ora, sono stati esemplari per senso civico e responsabilità”.

I dati sulla variante indiana (Delta) in Lombardia

Sono dunque 81 i casi di variante Delta finora rilevate in Lombardia. Di questi due sono stati identificati ad aprile, 70 nel mese di maggio e 9 al 14 giugno. A giugno, quindi, si registra una tendenza in calo rispetto a maggio, ma ancor più significativa è la scarsa percentuale della cosiddetta variante Delta sul totale delle genotipizzazione, che è stata dell'1,2% in maggio e finora dell'1,15% a giugno.

Variante indiana (Delta), la soluzione?

Sull'argomento è tornato anche Fontana, intervistato da Mattino 5. “Questa variante indiana si sta diffondendo in Inghilterra e ha avuto qualche caso in Lombardia e in Italia. Dobbiamo stare attenti perché, da quanto leggo, è una variante che si diffonde più facilmente ed è meno sensibile al vaccino”. Tuttavia, “bisogna sottolineare che chi è stato infettato, ma era stato vaccinato, ha avuto conseguenze gravi in piccola parte”.

Da parte del governatore è stato poi ricordato che “gli inviti a mantenere cautela vanno ripetuti: siamo in una buona situazioni ed evitiamo di peggiorare. Continuiamo a usare la mascherina perché il virus circola ancora”, ha concluso.